РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 сен. В подмосковном Подольске нашли тело 18-летнего Джафарова Ульви Натиг оглы, который пропал 4 сентября, сообщил «РИАМО в Подольске» родственник погибшего.

Молодой человек 2001 года рождения пропал в поселке Быково Подольска. 4 сентября он вышел из дома и не вернулся.

«Это мой брат. К сожалению, его нашли мертвым. Он погиб 5 сентября», – сказал родственник.

Он добавил, что Джафаров упал с крыши.

Однако сотрудник Стрелковского пункта полиции пояснил, что данная информация не подтверждена, так как опознание еще не проводилось.