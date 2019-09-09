РИАМО - 9 сен. «Мострансавто» обеспечило транспортное обслуживание благотворительного легкоатлетического забега «Пульс добра», который прошел в Коломне, гостей и участников развозили три автобуса, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Предприятие выделило три автобуса большого класса марки ЛиАЗ-5292. Автобусы курсировали в режиме шаттлов по двум специальным маршрутам. Транспортные средства, задействованные в обслуживании легкоатлетического забега, оснащены всем необходимым оборудованием для комфортного и безопасного проезда», - говорится в сообщении.

Перед выходом в рейс весь подвижной состав проходит тщательный технический контроль. Для перевозок пассажиров привлекаются только опытные водители.

В благотворительном забеге «Пульс добра» приняли участие 2 тысячи человек. Участники пробежали дистанцию по живописному маршруту, пролегающему через исторический центр Коломны. Цель забега – оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также воспитанникам детских домов и домов ребенка Московской области.

Также в юбилейном забеге «Пульс добра» приняли участие около 200 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особыми потребностями более чем из 20 социальных учреждений России.

На территории, прилегающей к забегу, работал игровой городок с батутами, лучным тиром, профессиональными аниматорами и аквагримерами.