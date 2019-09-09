РИАМО – 9 сен. На западе столицы с 10 сентября ограничат движение из-за проведения работ по прокладке инженерных коммуникаций, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: Винницкая улица в районе дома 88, корпус 4, строение 1 по улице Мосфильмовская. Период: с 10 сентября по 10 октября круглосуточно», – отмечается в сообщении.

В материале подчеркивается, что особенностью станет перекрытие одной полосы.