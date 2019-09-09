РИАМО - 9 сен. В адрес должностного лица ООО «Лидер СП» было вынесено постановление о наложении штрафа, его уличили в картельном сговоре в Сергиево-Посадском округе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Ранее возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Лидер СП» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых МКУ «Администрация городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского городского округа Московской области», - отмечается в сообщении.

В ходе проведения проверки антимонопольная служба пришла к выводу, что факт картельного сговора имел место. ООО «Лидер СП» было признано нарушившим федеральный закон «О защите конкуренции». В связи с этим должностное лицо было привлечено к административной ответственности.