РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 сен. В понедельник в Люберцах стартовала XIII медианеделя для журналистов, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Девятого сентября в Люберцах стартовала XIII медианеделя. По традиции, для журналистов округа подготовлена насыщенная программа», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что 10 сентября пройдет расширенное заседание Люберецкого отделения союза журналистов Подмосковья и комиссии по информационной политике, местному самоуправлению и социальным коммуникациям Общественной палаты городского округа Люберцы. 12 сентября состоится пресс-конференция главы для школьных корреспондентов.

В рамках медианедели также будут проходить Дни открытых дверей в редакциях люберецких СМИ, спортивные состязания, открытие нового сезона «Районной школы юнкоров».

По словам Ружицкого, XIII люберецкая медианеделя завершится 13 сентября.