РИАМО – 9 сен. Примерно 120 автобусов в городском округе Истра полностью соответствуют региональному стандарту по возрасту, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Лаптев оценил техническое состояние автобусов в муниципалитете.

«Транспортное обслуживание жителей Истры осуществляют три перевозчика общественного транспорта на 44 маршрутах, в том числе порядка 40 маршрутов обслуживается по льготной тарификации. Транспортные средства полностью соответствует региональному стандарту по возрасту: для автобусов малого класса - до 5 лет, среднего и большого – до 7 лет», – заявил Лаптев.

Он дополнил, что было принято решение провести комплексное обследование всего маршрута №372, перевозчика и всего подразделения Истринского ПТП для проверки выпуска автобусов на линию и технического обслуживания транспортных средств».

В конце августа житель городского округа в социальных сетях обратил внимание на дым из выхлопной трубы автобуса, следовавшего по маршруту №372 «станция Истра – Москва (автостанция Тушинская)».

По сведениям перевозчика, автобус прошел предрейсовый контроль и вышел на линию. Поломка случилась на линии, после чего автобус был снят с рейса и отправлен в парк на ремонт.

Всего на маршруте №372 «станция Истра – Москва (автостанция Тушинская)» работает 10 автобусов большого класса, которыми ежедневно пользуются свыше 3,1 тысячи пассажиров.

Автобусы работают по регулируемым тарифам с предоставлением льгот и совершают 66 рейсов в сутки. Интервал движения в часы пик составляют от 15 до 20 минут.

Оставить обращения на работу общественного транспорта можно на портале «Добродел», указав дату, время, номер маршрута и транспортного средства.

«Также жители могут обратиться в администрацию муниципалитета или в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области через форму обратной связи на сайте или в социальных сетях», – резюмируется в материале.