РИАМО – 9 сен. В городском округе Солнечногорск для создания индустриального парка «Есипово-2» переданы 285 гектаров федеральной земли, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Совместно с Росимуществом проделана большая работа по передаче земли из федеральной собственности в муниципальную. В настоящее время с земельных участков сняты все обременения, что позволяет вовлечь их в хозяйственный оборот и реализовать крупный инвестиционный проект в Солнечногорске», – заявил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он пояснил, что выделение необходимых площадей – это базовый этап любого проекта, который в будущем принесет пользу экономике региона и людям, живущим в городском округе.

В Солнечногорске уже функционирует государственный индустриальный парк «Есипово», где в апреле президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли первый в России автомобильный завод Mercedes.

В 2013 году правительство Московской области предоставило около 300 гектаров областной земли для реализации данного проекта.

«Комфортные условия для бизнеса – это залог развития экономики области. Крупные проекты, реализуемые на территории Подмосковья – это инвестиции, налоги в областной и местный бюджеты, а также новые рабочие места рядом с домом для жителей», – подытожил Коган.