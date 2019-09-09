РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 сен. Госавтоинспекторы Люберец с понедельника приступили к проверке соблюдения режима труда и отдыха водителями автобусов, рейды продлятся до 15 сентября, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Тахограф – обязательное устройство на грузопассажирском транспорте. Контроль водителей с помощью тахографа позволяет сделать точный расчет оптимального количества поездок и километража, понять, возможна ли дополнительная нагрузка, или наоборот, ее надо снизить.

«Отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами с 9 по 15 сентября проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Тахограф», – говорится в сообщении.

Необходимость оборудования транспортных средств тахографами очевидна, так как не соблюдающие режим труда и отдыха водители часто попадают в ДТП с серьезными последствиями. Показания тахографа – основание для наложения административного наказания, поэтому водители транспортных средств, на которых установлены эти устройства, и их работодатели более внимательно относятся к соблюдению данного режима.

«Тахографами в обязательном порядке должны быть оснащены транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров – от 8 человек в междугороднем и международном сообщении, а также транспортные средства массой от 3,5 тонн, используемые для перевозки грузов», – отмечается в сообщении.

В случае отсутствия тахографа, инспекторы ГИБДД привлекают виновных лиц к административной ответственности. За данное нарушение предусматривают ответственность в виде штрафа на водителей в размере от 1 до 3 тысяч рублей, а на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.