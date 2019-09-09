РИАМО - 9 сен. Мужчина, который проник в дом главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой и напал на нее, признался, что ничего не знал о личности хозяев жилища, и дом для разбоя выбрал случайно, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Сотрудники Главного управления СК РФ продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное по факту разбойного нападения на Памфилову. Злоумышленника задержали и предъявили ему обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ – «Разбой, совершенный с проникновением в жилище».

«Следствием в Басманный районный суд города Москвы направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Во время допроса напавший, уроженец Средней Азии Бахыт Карабалаев 1983 года рождения, признал свою вину в совершении преступления и рассказал, при каких обстоятельствах он это сделал. Так, для разбоя мужчина выбрал жилище, которое находилось вблизи от места, где он ночует. О личности людей, живших в этих стенах, он представления не имел.

Сейчас следствие организовало необходимую экспертизу, чтобы раскрыть дополнительные обстоятельства инцидента. Специалисты определяют происхождение электрошокера, который мужчина использовал при нападении на Памфилову.

Представитель пресс-службы Басманного районного суда сообщил, что злоумышленник пробрался в дом главы ЦИК в горокруге Истра в ночь на 6 сентября. Вскоре после этого он напал на Памфилову с электрошокером и покинул место преступления. Все имущество, находящееся в ее доме, осталось на месте.

Следствие отправило ходатайство в суд, в котором просит заключить Карабалаева под стражей до 6 ноября.