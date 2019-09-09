РИАМО - 9 сен. Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин заявил, что у ребят, пытавшихся пробраться на режимный объект корпорации в Подмосковье, «интересное гражданство» и политические принадлежности, сообщает kp.ru.

В ночь с 7 на 8 сентября на территории научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности Роскосмоса и по ее периметру задержали 17 человек, центр находится в поселке Власиха в Подмосковье. Всех задержанных отправили в отдел полиции.

«Это выяснит полиция, кто они такие. Если у них там кое-что нашли, в том числе то, что не связано с фотоаппаратами. Обращайтесь в полицию. Там много чего интересного нашли. Не только полиция будет интересоваться. Там и политическая принадлежность, и гражданство у ребят интересные», - сказал Рогозин.

Ранее в Госкорпорации предполагали, что задержанные хотели сфотографироваться на кровле внутри объекта для дальнейшего размещения снимков в интернете.