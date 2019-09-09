РИАМО – 9 сен. Подмосковные дзюдоисты выиграли еще три медали на чемпионате России, турнир продлится до 10 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 5 сентября в Назрани (Республика Ингушетия) проходит чемпионат России по дзюдо.

«Подмосковные дзюдоисты трижды поднялись на третью ступень пьедестала. Среди женщин бронзовыми призерами соревнований стали Екатерина Долгих в весовой категории 48 килограммов, Татьяна Аякина в категории 52 килограмма. У мужчин бронзу завоевал Мераб Маргиев в весе 100 килограммов», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков дополнил, что соревновательная программа в Назрани еще не исчерпана.

«У представителей нашего региона есть все шансы пополнить медальную копилку команды», – уверен Терюшков.