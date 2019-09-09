РИАМО - 9 сен. Управление Россельхознадзора не позволило пассажирам Внукова и Шереметьева ввезти в ручной клади и багаже молочные и мясные продукты из регионов, в которых зафиксирована неблагополучная ситуация по заболеваниям ящуром, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Все эти продукты выявили в период с 26 по 29 августа. Они поступили с нарушениями ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза и действующего ветеринарного законодательства РФ.

«За указанные даты были пресечены попытки ввоза в ручной клади и багаже пассажиров в аэропорту Внуково: 1 партия сыра (3,4 килограмма) и 2 партии молочной продукции (11,9 килограмма); в аэропорту Шереметьево: 1 партия утки охлажденной (1 килограмм) и 4 партии мясной продукции (33,6 килограмма)», — отмечается в материале.

К перечисленным продуктам не были приложены ветеринарные сопроводительные документы, также при них не было разрешений Россельхознадзора на ввоз из неблагополучных регионов по заболеванию ящур.

Партии потенциально опасного груза уничтожены в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ящур представляет собой острое вирусное инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся интоксикацией, а также образованием пузырьков и язв на слизистых оболочках ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.