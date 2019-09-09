РИАМО - 9 сен. Управление Роспотребнадзора по Московской области напомнило о максимальной учебной нагрузке на школьника и о том, как лучше организовать домашние занятия, чтобы ребенок не перетрудился, сообщается на сайте ведомства.

«Начало урока, учебной недели, четверти или года должно быть облегченным, так как продуктивность труда школьника в этот период снижена. В середине учебной недели, четверти и года должны планироваться наибольший объем учебной загрузки, факультативные занятия, кружковая работа и другое», — говорится в сообщении.

Учеба не должна начинаться раньше 8 часов. Не допускается проведение нулевых уроков. Обучение первых, пятых, выпускных 9 и 11 классов, классов компенсирующего обучения, в учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях и гимназиях проводят только в первую смену.

Основные гигиенические требования к составлению расписания уроков – это чередование разных видов деятельности и распределение учебных предметов в соответствии с дневной и недельной динамикой работоспособности.

«Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 6-дневной неделе во вторых-четвертых классах должна быть не более 26 часов, в пятых классах - 32, в шестых классах – 33, в седьмых классах – 35, в восьмых-девятых классах – 36, в 10-11 классах – 37 часов. Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 5-дневной неделе в первых классах составляет не более 21, во вторых-четвертых классах – 23, в пятых классах - 29, в шестых классах – 30, в седьмых классах – 32, в восьмых-девятых классах – 33, в 10-11 классах – 34 часа», — добавляется в сообщении.

Расписания для обязательных и факультативных занятий составляются отдельно. Факультативы следует ставить на дни с наименьшим числом обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не меньше 45 минут.

В неделю рекомендуют проводить не меньше трех уроков физкультуры.

Перемены меньше 10 минут в школе не разрешаются. Основная продолжительность урока – 45 минут, при этом для младших классов это предельная величина. Для первоклассников урок необходимо заканчивать через 35 минут. Для профилактики утомления, нарушений осанки и зрения учащихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.

Не рекомендуется проводить сдвоенные уроки. Исключение составляют уроки труда, занятия физкультурой в зимнее время. В начальных классах сдвоенные уроки запрещены.

Использование видео, звукозаписей и других технических средств на уроках снимает монотонность обычного занятия, придает занятиям эмоциональность и способствуют повышению работоспособности и успеваемости учащихся. Однако максимальное время просмотра кинофильмов на уроках в первых-четвертых классах составляет 15—20 минут, в пятых-седьмых классах — 20—25 минут, в 8-11 классах – 25-30 минут.

Домашнюю работу следует делать после обеда и достаточного отдыха, время должно совпадать с повышением интенсивности функциональной деятельности всех систем организма. Учащимся второй смены целесообразнее готовить уроки после утреннего завтрака. Рекомендуется начинать делать уроки в одно и то же время. При этом через 35-45 минут школьнику лучше сделать короткий перерыв. При домашних занятиях, которые занимают более 2 часов, необходим более длительный отдых на открытом воздухе.