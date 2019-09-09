РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 сен. В подмосковном Подольске 11 многодетных семей округа приняли участие в распределении земельных участков, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации округа в понедельник прошла процедура распределения земельных участков многодетным семьям. Всего в этот день распределялись 19 участков, 2 из которых расположены в деревне Злобино городского округа Серпухов и 17 в деревне Никулино Подольска.

«На сегодняшний день с заявлениями о постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления участков обратились свыше 1,4 тысячи многодетных семей, из них более 1,3 тысяч семей стоят на учете, 27 семей были сняты, а более 650 – обеспечены участками. Сегодня прошла очередная процедура распределения участков, в которой приняли участие 11 представителей многодетных семей округа. На процедуру 8 представителей не явились, соответственно за них вытягивал конверт с номером участка представитель администрации, а 1 представитель написал отказ от участия в жеребьевке», – сказала председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации округа Елена Викентьева.

Она отметила, что в перечень участков для распределения многодетным в текущем году были включены 64 участка. При этом в июне 2019 года уже состоялась подобная процедура, на которой были распределены 36 земельных участков. По словам Викентьевой, 28 участков у деревни Волково Наро-Фоминского городского округа будут распределяться как невостребованные, в порядке очередности. Также в этот перечень войдет участок в деревне Злобино городского округа Серпухов, так как от него трижды отказались.

«В настоящее время ведутся работы по формированию еще 12 участков в деревне Федюково, 17 участков вблизи СНТ «Лесной» и 2 участка в деревне Макарово, после чего они также будут включены в перечень участков, планируемых к распределению», – заключила Викентьева.

По итогам процедуры участники вытянули конверты с номерами участков. В течение месяца они должны будут собрать необходимый перечень документов и написать заявление о согласии на предоставление или отказе.