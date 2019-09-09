РИАМО - 9 сен. Три лицеистки из города Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа представят свое лесничество «Тари» на Всероссийском съезде школьных лесничеств с 9 по 12 сентября, на котором соберутся более 60 команд, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Съезд проходит в Брянской области на площадке детского оздоровительного лагеря «Березка». На нем продемонстрируют достоинства своего лесничества более 60 российских коллективов от Калининграда до Владивостока.

«Ребятам предстоит пройти конкурсные практические этапы «Визитная карточка», «Лесное многоборье», «Лесная газета», «Фоторепортаж» в командном конкурсе «Хранители леса», а также в индивидуальных конкурсных испытаниях», — отмечается в материале.

Московскую область представят Полина Коблова, Мария Рощина и Полина Хорошайло – члены школьного лесничества «Тари», организованного комитетом лесного хозяйства при МАОУ «Давыдовский лицей» города Ликино-Дулево.