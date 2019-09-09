РИАМО - 9 сен. В Москве на Арбате 15 сентября в рамках ежегодного фестиваля «Японская осень - 2019» состоится праздник «Дзидаи мацури», в рамках которого и пройдет шествие в традиционных самурайских доспехах, сообщил журналистам в понедельник чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки.

«15 сентября состоится фестиваль «Дзидаи мацури» - это будет в Москве. По Арбату пройдет шествие в традиционных самурайских доспехах. Также будет мастер-класс по чайной церемонии», - сказал Кодзуки.

Он отметил, что в столице открытие фестиваля «Японская осень - 2019» состоялось 8 сентября в Московской консерватории.

По его словам, с 24 по 27 октября в рамках фестиваля пройдет «Нихон но би» - красота Японии, гости мероприятия смогут познакомиться с разными аспектами традиционной японской культуры, включая чайную церемонию, искусство икэбана и сумиэ.

«В октябре также пройдут показы японского кино. На нем будет представлен новый японский фильм. Кроме того, мы продолжим ретроспективы фильмов всемирного известного режиссера Ямада Едзи», - добавил Кодзуки.

Также он уточнил, что 21 сентября пройдет форум «Обучение в Японии» в отеле «Метрополь» в зале «Чацкий».

Фестиваль японской культуры «Японская осень 2019» проводится посольством Японии в России в сотрудничестве с отделом японской культуры Japan Foundation, японским бизнес-клубом и АНО «Японский центр». Фестиваль проходит каждый год осенью, предоставляя россиянам возможность познакомиться с различными аспектами японской традиционной и современной культуры.

В этом году в рамках фестиваля запланировано большое количество различных мероприятий, посвященных традиционной японской культуре, включая японскую традиционную музыку, танцы, чайную церемонию, искусство икэбана, сумиэ и так далее. В программу фестиваля включены показы японских фильмов и анимэ, турниры по игре го и сеги, кулинарные мастер-классы, лекции от специалистов по японской культуре и многое другое.