РИАМО - 9 сен. Движение транспорта частично ограничат на 3-й Мытищинской улице на севере Москвы с 10 сентября, данные меры предпринимаются по причине того, что на участке будут делать прокладку инженерных коммуникаций, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города Москвы.

Такая дорожная ситуация будет сохраняться до 15 ноября круглосуточно.

«Участок: 3-я Мытищинская улица от пересечения с Новоалексеевской улицей до дома №16, строение 60», – отмечается в материале.

Работы будут проводить на одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет ликвидации парковочного пространства.