РИАМО - 9 сен. В Подмосковье 192 школьника пересдали ГИА по истории, биологии, физике и географии в дополнительный период сдачи Государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Переэкзаменовку организовали для тех учеников, которые не смогли сдать итоговое задание в основной период, получили неудовлетворительный результат по обязательным предметам или повторно получили неудовлетворительный результат по одному из таких предметов. Сдача прошла в штатном режиме.

«Экзамены прошли в 35 пунктах проведения. За их ходом наблюдали 94 аккредитованных общественных наблюдателей и восемь онлайн - наблюдателей в Ситуационном центре Московской области», – отметила Забралова.

Она добавила, что ни в одном из пунктов в течение всех повторных ГИА не зафиксировали нарушений. Благодаря качественно организованной работе каждый экзамен проводят по правилам. Дополнительный период сдачи для подмосковных девятиклассников завершится 21 сентября.