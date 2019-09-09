РИАМО – 9 сен. Единую минимальную цену на табачные изделия могут установить в РФ, в настоящее время она индивидуальна для каждой марки сигарет, сообщает в понедельник «Парламентская газета».

«Должен быть определенный и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может. 95 процентов всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, так что мы могли бы, например, установить цену 85 рублей. Это, кстати, снизит доступность табачных изделий», – заявил в интервью «Парламентской газете» первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

По его мнению, такое нововведение позволит пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции, которая попадает в Россию в основном из ближнего зарубежья.

Парламентарий подчеркнул, что только в 2018 году общий объем таких изделий на российском рынке достиг 80%, а федеральный бюджет от этого потерял примерно 50 миллиардов рублей.

«Оценить ущерб полиция сможет только при наличии единой минимальной цены, но сегодня у нее такого инструмента нет», – подчеркнул Катасонов.

Он пояснил, что минимальную цену на табак еще необходимо определить, и схема расчета, по словам парламентария, должна измениться.

Сейчас по Федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» минимальная стоимость сигарет составляет 75% от максимальной розничной цены, и для каждой марки сигарет она рассчитывается отдельно.

Катасонов выступил с предложением, чтобы минимальную цену на сигареты устанавливал не производитель, а государство.