РИАМО – 12 сен. В рамках фестиваля Russian Woodstock, который состоится 14 сентября в Тульской области, запланировано проведение фаер-шоу, выступление байкеров и тематическая ярмарка, сообщается на сайте фестиваля.

Кроме того, гостей ждут кинопоказ, мастер-классы и прослушивание виниловых пластинок. В качестве угощения для меломанов приготовят жареное мясо и крафтовое пиво.

На фестивале все участники смогут совершить невероятное путешествие в романтическое лето 1969 года.

«Полвека назад, в августе 1969 года, состоялось одно из самых эпохальных событий в музыке – легендарный фестиваль в Вудстоке! По случаю 50-летия фестиваля в Вудстоке центр Игоря Сандлера предлагает отдать дань уважения грандиозному событию, изменившему ход истории в рок-музыке и снова объединить едиными идеями пацифизма, мирной романтики и «духом Вудстока», - отмечается на сайте.

На фестиваль приглашены непосредственные очевидцы революционного события - музыканты культовых групп Jimi Hendrix Experience, Country Joe and The Fish, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Sha Na Na, Blood Sweat & Tears. Кроме того, на русском «Вудстоке» выступят отечественные рок-группы и специальные гости из США, Дании, Германии, Кубы, Польши, Греции и Голландии.