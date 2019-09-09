РИАМО – 9 сен. Все гости музыкального фестиваля Russian Woodstock могут сделать благотворительный взнос в пользу больных, сообщается на сайте фестиваля.
Участие в фестивале бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте. При регистрации пользователи могут стать участниками благотворительной программы фонда «Живой» и помочь людям с серьезными заболеваниями.
Сумму благотворительного взноса каждый пользователь определяет для себя сам.
Russian Woodstock пройдет 14 сентября в Тульской области. Мероприятие посвящено легендарному музыкальному фестивалю в Вудстоке, который состоялся в августе 1969 года.
На русский «Вудсток» пригладили музыкантов культовых групп Jimi Hendrix Experience, Country Joe and The Fish, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Sha Na Na, Blood Sweat & Tears. Кроме того, здесь выступят отечественные рокеры и специальные гости из других стран.
Также в программе фестиваля - фаер-шоу, байк-шоу, тематическая ярмарка, кинопоказ, мастер-классы и прослушивание виниловых пластинок.
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