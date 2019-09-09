РИАМО – 9 сен. Данные о вспышке пневмонии в столичном роддоме №4 при клинической больницы имени Виноградова не соответствуют действительности, сообщается на сайте Роспотребнадзора по городу Москве.

Ранее в ряде СМИ прозвучали сведения о том, что в роддоме №4 при ГКБ имени Виноградова произошла вспышка внутриутробной пневмонии. Так, диагноз якобы обнаружили у пяти младенцев.

«По итогам проведенного расследования информация о вспышке пневмонии среди новорожденных в родильном доме №4 не подтвердилась. Ни одной вспышки инфекций среди новорожденных, связанной с оказанием медицинской помощи, в текущем году в роддоме не было», – говорится в сообщении.

По результатам эпидемиологического расследования выявлено, что у девочки при рождении установлен диагноз: врожденная пневмония, а у мамы весь период беременности протекал с многочисленными осложнениями, что подтверждается данными клинических исследований.

Также по итогам лабораторно-инструментальных исследований с отбором проб и обследования персонала инфекция не выявлена.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в родильном доме спокойная, резюмируется на сайте.