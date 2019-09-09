РИАМО - 9 сен. Следствие просит арестовать до 6 ноября напавшего на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения сроком до 6 ноября 2019 года в отношении Карабалаева Бахыта Ажигуловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ «Разбой», - сказал собеседник агентства.

Злоумышленник проник в дом Памфиловой в городском округе Истра в ночь на 6 сентября. Он напал на нее с электрошокером, после чего скрылся. При этом из дома ничего не пропало. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследованием занимается Следственный комитет России.

Подозреваемого задержали в Подмосковье в субботу, 7 сентября. Им оказался уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения.