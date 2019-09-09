РИАМО - 9 сен. В понедельник на Ярославском шоссе в Московской области водитель сбил передвижной комплекс фотовидеофиксации и скрылся с места происшествия, иск по данному факту направят в суд, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Комплекс принадлежит правительству региона. Страховая компания направит в суд иск о возбуждении дела и проведении расследования против водителя, наехавшего на передвижную камеру. В случае доказанной умышленной вины, водителю грозит штраф или полгода исправительных работ, также он будет должен в полном размере возместить выплаты страховой компании», – говорится в сообщении.

На сайте министерства опубликован полный перечень мест установки всех видов комплексов фотовидеофиксации. Для удобства автомобилистов список передвижных комплексов обновляются ежемесячно.