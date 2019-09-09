РИАМО – 9 сен. Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Рязанскому району столицы на детской площадке помогли поймать змею, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что на детской площадке возле дома на Зарайской улице он обнаружил змею.

«Прибывшие на место полицейские огородили площадку и вызвали сотрудников МЧС, которые отловили змею. В дальнейшем они передадут ее в департамент природопользования и охраны окружающей среды», – говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту проводится проверка и устанавливается владелец рептилии.