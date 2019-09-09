РИАМО - 9 сен. На складе временного хранения ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» 30 августа задержали горшечные растения сенполии, завезенные из Нидерландов, в них обнаружили опасного вредителя, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Так, при досмотре растений на фитосанитарном контрольном посту на СВХ был обнаружен карантинный для России объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», – говорится в сообщении.

В соответствии с фитосанитарным законодательством РФ все растения были уничтожены.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным. Он отмечен более чем на 250 видах растений.