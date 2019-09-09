РИАМО - 9 сен. Эксперты РИА Новости провели исследование российского рынка труда и пришли к выводу, что ситуация в этой сфере улучшилась почти во всех регионах РФ.

Индекс рынка труда подготовлен по итогам 2018 года. Всего учитывалось девять показателей, в том числе уровень оплаты и условия труда, занятость, а также емкость рынка.

«Пять регионов-лидеров 2017 года по индексу рынка труда сохранили свои позиции и по итогам 2018-го. Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург — у них значение индекса превышает 90 баллов. На третьем месте Московская область с 81,3 балла. В первую пятерку входят также Югра и Татарстан», - говорится в сообщении.

Лидеров рейтинга отличает высокий уровень социально-экономического развития, низкий уровень безработицы, относительно короткое среднее время поиска работы, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда.

В аутсайдерах отказались Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Ингушетия, Калмыкия и Алтай.

В целом по сравнению с 2017 годом в стране снизился уровень безработицы и среднее время поиска работы, уменьшился коэффициент напряженности на рынке, а зарплаты, наоборот, выросли. Эксперты считают, что данные тенденции сохранятся и в этом году.