РИАМО – 9 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с выдающимся кардиохирургом Лео Бокерией посадил яблоню на аллее «Лига здоровья нации», сообщается в официальном аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья в Instagram.

Губернатор пообещал директору столичного Центра имени Бакулева посадить дерево на памятной аллее возле главного корпуса института во время встречи в марте.

«Губернатор приезжал к нам 14-го марта, тогда погода не позволила посадить дерево. Табличка символизирует именно тот день. Аллея создана более 20 лет назад по инициативе академика Елены Голоховой. В институте бывает много всемирно известных людей. Президент РФ Владимир Путин посадил на нашей аллее огромный дуб», – заявил Бокерия.

Он уточнил, что каждый год здесь проводятся общероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов и международные конгрессы.

«Ведущие хирурги из Америки, Австралии, Европы посадили здесь деревья. У нас были патриарх Алексий II, патриарх Кирилл, премьер-министр России. В основном здесь растут яблони и груши, есть также ели и дуб», – подчеркнул прославленный хирург.

В марте текущего года губернатор Подмосковья и директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева подписали соглашение о повышении качества оказания медпомощи и подготовке квалифицированных кадров в регионе.

Документ предусматривает курирование 12 подмосковных сосудистых центров, проведение телемедицинских консультаций, обучение клинических ординаторов, прохождения последипломной подготовки.