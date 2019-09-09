РИАМО – 9 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с выдающимся кардиохирургом Лео Бокерией посадил яблоню на аллее «Лига здоровья нации», сообщается в официальном аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья в Instagram.
Губернатор пообещал директору столичного Центра имени Бакулева посадить дерево на памятной аллее возле главного корпуса института во время встречи в марте.
«Губернатор приезжал к нам 14-го марта, тогда погода не позволила посадить дерево. Табличка символизирует именно тот день. Аллея создана более 20 лет назад по инициативе академика Елены Голоховой. В институте бывает много всемирно известных людей. Президент РФ Владимир Путин посадил на нашей аллее огромный дуб», – заявил Бокерия.
Он уточнил, что каждый год здесь проводятся общероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов и международные конгрессы.
«Ведущие хирурги из Америки, Австралии, Европы посадили здесь деревья. У нас были патриарх Алексий II, патриарх Кирилл, премьер-министр России. В основном здесь растут яблони и груши, есть также ели и дуб», – подчеркнул прославленный хирург.
В марте текущего года губернатор Подмосковья и директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева подписали соглашение о повышении качества оказания медпомощи и подготовке квалифицированных кадров в регионе.
Документ предусматривает курирование 12 подмосковных сосудистых центров, проведение телемедицинских консультаций, обучение клинических ординаторов, прохождения последипломной подготовки.
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Сегодня посадили яблоню с Лео Бокерией на аллее центра сердечно-сосудистой хирургии Бакулева. А 21 сентября по всему Подмосковью пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево». Будем сажать 600 тысяч деревьев в парках, садах и скверах. Присоединяйтесь! #нашеподмосковье #нашлес
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