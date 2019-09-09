РИАМО - 9 сен. Генеральный секретарь международного движения «Народный суверенитет» Эммануэль Марк Андре Леруа назвал электронное голосование на выборах в Москве уникальным примером отличной работы.

«Процесс (электронного голосования - ред.) действительно полностью прозрачен, он открыт. Во Франции дела обстоят, к сожалению, не так радужно», - добавил эксперт.

Адвокат из Франции Дэн Шефет в свою очередь назвал опыт по проведению электронного голосования на выборах в Мосгордуму успешным.

По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, электронной формой голосования могли воспользоваться люди, которых в день выборов не было в Москве.

Заместитель председателя Общественной палаты города Москвы, руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва Алексей Венедиктов добавил, что четыре теста системы электронного голосования принесли свой результат.

«Мне кажется, что это голосование прошло так, что учтен каждый электронный голос. Даже сбой, который произошел - аналогичную ситуацию мы тренировали во время третьего теста. Никто не паниковал, голоса избирателей не потеряны. Рабочая группа по электронному голосованию продолжит работу. Отдельные незначительные нарушения в течение дня голосования были. Существенные нарушения привели к опечатке урн минимум на четырех участках. Но эти нарушения были без умысла в пользу какого-либо кандидата», - сказал Венедиктов.

Он подчеркнул, что вопиющих нарушений в ходе голосования не было.

«При этом не вижу таких нарушений, которые привели бы к искажению воли избирателей. Такого нарушения, «чтобы все ах», мы не видели. Во всяком случае, нам такие жалобы не поступали», - подытожил Венедиктов.

8 сентября москвичи выбирали 45 депутатов столичного парламента. Жители трех округов приняли участие в онлайн-голосовании. По словам заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, итоговая явка на онлайн-голосовании составила 90,8%.