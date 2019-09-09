РИАМО – 9 сен. В городском округе Серебряные Пруды состоялось совещание с участием подрядчика и администрации муниципалитета по завершению капремонта школы в селе Мочилы, на мероприятии было подчеркнуто, что в ближайшие недели на объекте появятся мебель и оборудование, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Основные задачи сегодня – увеличить количество рабочих и приступить к монтажу фасада здания. Материал уже на объекте. В ближайшие недели предстоит полностью завершить отделочные работы, завезти мебель и оборудование, благоустроить территорию вокруг школы», – заявил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к концу сентября школа должна быть сдана. Накануне Воробьев поручил главе регионального стройкомплекса контролировать завершение капитального ремонта в сельской школе в Серебряных Прудах.

Сельская школа была построена в 1980 году, при этом ранее в здании ни разу не было капитального ремонта.

В обновленном здании разместится образовательное учреждение, в котором смогут обучаться 69 человек, и детский сад, рассчитанный на 33 места.