РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 сен. Горячее водоснабжение в многоквартирном доме в поселке Красково подмосковных Люберец восстановили несмотря на задолженность собственника котельной перед ресурсоснабжающей организацией, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий на совещании по комиссии чрезвычайных ситуаций.

14 августа в многоквартирном доме по адресу: поселок Красково, улица Лорха, дом №10 отключили горячее водоснабжение в связи с задолженностью собственника котельной перед «Межрегионгазом». Сумма долга составила 250 тысяч рублей. Горячее водоснабжение восстановили 6 сентября.

«Котельная должна быть готова к зиме и отапливать жилой фонд, если этого не происходит, то срыв отопительного сезона – это уголовное дело. Прокуратура пусть проводит проверку. Котельная может пойти в аренду муниципалитета на осенне-зимний период 2019-2020 годов», – сказал Ружицкий.