РИАМО - 9 сен. Посол Литовской Республики в России Ремигиюс Мотузас по итогам посещения общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве констатировал, что процедура прошла прозрачно.

«При желании какие-то ошибки можно всегда найти. Но в целом мы все чувствуем здесь демократию, у москвичей была возможность сделать свой самостоятельный выбор», - сказал Мотузас.

Вице-президент Международного института мира Ангела Кейн отметила, что сегодня очень важно повышать доверие людей к избирательной системе и к выборам в целом, особенно в условиях повсеместного распространения информационных технологий.

«В западных странах, например, в Германии, по моим наблюдениям, доверие общества к избирательному процессу начинает снижаться. В этой связи важно, как люди воспринимают новые технологии, которые теперь становятся составляющей политической системы. Никаких нарушений (в Москве - ред.) мы не зафиксировали», - сказала Кейн.

Советник Национального избирательного комитета Эквадора Эстелла Асеро добавила, что примененные в Москве технологии обеспечили абсолютную прозрачность выборов.

«Мы впечатлены уровнем технологий, которые используются избирательной комиссией, а также впечатлены работой волонтеров на избирательных участках. Задействовано много технологий, которые шаг за шагом помогают людям следить за выборами», - прокомментировал председатель Центральной избирательной комиссии Иордании Халид Алкалаладех.

Председатель Верховной избирательной комиссии Ирака Ман аль Хетауи обратил внимание на высокий уровень участия представителей гражданского общества в избирательном процессе.

«Это доказывает и показывает, что выборы и избирательный процесс в России — это высококвалифицированный организованный, прозрачный и открытый процесс», - сказал эксперт.

В единый день голосования, 8 сентября, москвичи выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. Большинство мандатов получили самовыдвиженцы.