РИАМО - 9 сен. В ходе проведения тематической горячей линии жители Подмосковья чаще всего обращались за консультациями по вопросам качества и безопасности одежды для школьников, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Горячая линия в рамках подготовки к новому учебному году работала с 19 августа по 2 сентября.

«Специалисты <…> консультировали граждан по следующим вопросам: даны рекомендации родителям при подготовке к школьному сезону, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к школьной форме, на что обращать внимание при выборе школьных принадлежностей, при выборе учебных изданий, портфелей и ранцев для детей и подростков, какие ограничения существуют при работе с гаджетами, и другим вопросам», – говорится в сообщении.

За время работы горячей линии было дано 396 консультаций. Из них по качеству и безопасности одежды для обучающихся – 145 консультаций (36,6%); по ранцам и портфелям – 28 консультаций (7,1%); по маркировке товаров детского ассортимента, товаров для школы – 28 консультаций (7,1%); по обуви для обучающихся – 25 консультаций (6,3%); по детскому питанию – 23 консультации (5,8%); по одежде – 23 консультации (5,8%).

Вопросов по поводу использования планшетов, ноутбуков, электронных книг касалась 21 консультация (5,3%); по рабочему месту ребенка в школе и дома дали 19 консультаций (4,8%); по учебным пособиям, учебникам, школьно-письменным принадлежностям – 18 консультаций (4,5%). По прочим вопросам дали 66 консультаций (16,7%).

По вопросам качества товаров детского ассортимента было проведено 10 семинаров, 42 лекции, распространены 2226 листовок.