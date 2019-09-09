РИАМО - 9 сен. На международной выставке цветов, растений, техники и технологий для цветоводства и ландшафтного дизайна «ЦветыЭкспо-2019» Московскую область будут представлять пять крупнейших тепличных комбинатов по выращиванию цветов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Дмитровский тепличный комплекс «Подосинки», «Чеховский сад», «Егорьевский тепличный комбинат», «Мосроза» из Ступинского городского округа и «Мытищинский совхоз декоративного садоводства» готовятся к участию в главном событии года для представителей российской и мировой цветочной индустрии. Сейчас они завершают оформление своих стендов на площадке «КрокусЭкспо», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Выставка будет проходить в МВЦ «Крокус Экспо» с 10 по 12 сентября. Среди экспонентов — 450 компаний из 30 стран мира.

«Подмосковные компании представят свою цветочно-декоративную продукцию, в том числе цветы - срезанные и горшечные, которые не уступает лучшим мировым образцам. Также продемонстрируют продукцию питомников, семена и посадочный материал, последние тренды селекции, флористики и дизайна», - отметил Разин.

Среди иностранных участников — национальные павильоны таких мировых лидеров, как Голландия, Германия, Колумбия и Эквадор. Будет представлен весь ассортимент производимой ими продукции, пользующейся особенно широким спросом на российском рынке цветов и растений. Россию представляют 35 регионов.

«Наш современный цветочный комплекс «Подосинки» участвует в этой престижной выставке уже 11-й раз. Они привезли 25 сортов роз. Особая их гордость – популярные элитные сорта роз «Таня», «Чири», «Испания» и «Карина». Именно «Подосинки» планируют оспаривать лидерство в двух конкурсах – «Лучшее качество продукции» и «Новинка года», - подчеркнул министр.

Конкурсная программа — важное событие, ожидающее участников, победители которой награждаются медалями. На конкурсы «Лучшее качество продукции», «Новинка года», «Лучшее инновационное решение» в этом году заявлено более 500 образцов.

Кроме конкурсов, в подготовленной программе более 50 деловых мероприятий. Это презентации участников, конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы, чемпионат России по флористике, а также показ именитых российских и иностранных флористов.

К обсуждению запланированы такие темы, как «Российский рынок цветов. Состояние и перспективы». «Новинки и инновации в питомниководстве», «Как развивать садовый центр для успешного будущего», «Новинки мировой селекции цветочных культур» и другие важные вопросы отрасли.

«Это встреча влюбленных в свое дело и заинтересованных в деловых отношениях людей, успешная площадка для изучения конкурентной среды, потребительских предпочтений, а также дружеского профессионального общения», - заключил Разин.