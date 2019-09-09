РИАМО - 9 сен. Единый выпускной вечер объединит одиннадцатиклассников Подмосковья в конце учебного года, в этот раз у них будет возможность самим выбрать формат мероприятия на «Школьном портале», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

«Мы проводили единый выпускной вечер «Взлетай!» в 2017 году и услышали много положительных отзывов от наших выпускников. Каждый одиннадцатиклассник путем голосования сможет дать нам обратную связь, хотел бы он присутствовать на таком мероприятии в конце этого учебного года. Нам важно знать мнение каждого учащегося», - сказала Забралова.

Голосование за проведение единого выпускного пройдет на школьном портале Подмосковья, принять в нем участие могут школьники со всех образовательных учреждений области. Ожидается, что на едином выпускном в Подмосковье будет организована программа с участием популярных исполнителей.

Как отметила Забралова, школьный выпускной бывает лишь один раз в жизни, поэтому к его организации подходят со всей ответственностью.