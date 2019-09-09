РИАМО - 9 сен. В Черноголовке на Центральной улице появится новая частная школа, ее возведет компания «Август», говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Земельный участок площадью два гектара в городском округе Черноголовка одобрен Минмособлимуществом для строительства частной школы на 350 мест», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Данный участок располагается между проектируемым Домом культуры и спортивным комплексом. Проект школы был представлен еще в марте 2019 года губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. К концу августа уже были соблюдены все процедуры для его реализации.

Поступить в частную школу можно будет на конкурсной основе. При этом планируется, что инвестор разработает специальную систему грантов, с помощью которых можно будет компенсировать затраты на обучение талантливых детей из малообеспеченных семей.