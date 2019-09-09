РИАМО - 9 сен. В вестибюлях станций столичного метро «Пушкинская», «Краснопресненская» и «Александровский сад» появились копировальные автоматы самообслуживания, их установили на три месяца в рамках пилотного проекта, сообщается на сайте московской подземки.

«С их помощью можно будет сделать срочную копию, а также отсканировать или распечатать документы с внешнего носителя. Новые автоматы также выручат пассажиров с печатью фотографий разных размеров, в том числе на документы», – говорится в сообщении.

Стоимость услуги сканирования одного листа документа составит 2 рубля, копирования и черно-белой печати – 5. Цветную фотографию размером 10 на 15 можно будет распечатать за 15 рублей, а фото на документы размером 3,5 на 4,5 в количестве восьми штук – за 49 рублей.

Решение о внедрении нового сервиса Московский метрополитен принимал по результатам опроса, которые проводился на портале «Активный гражданин». Голосование показало, что данным сервисом хотели бы воспользоваться почти 60% респондентов.

Копировальные автоматы самообслуживания установлены в метрополитене в рамках пилотного проекта продолжительностью три месяца. Если услуга окажется востребованной среди пассажиров, проект будет масштабирован.