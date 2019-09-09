РИАМО - 9 сен. По итогам единого дня голосования в Подмосковье наибольшее число мандатов (421) получило региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия», говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в Подмосковье состоялась 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени были включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграли 584 мандата.

«В порядке самовыдвижения – 71 мандат; региональное отделение КПРФ – 57 мандатов; региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Московской области – 30 мандатов; региональное отделение ЛДПР – три мандата; региональное отделение партии «Родина» – один; региональное отделение партии «Яблоко» – один», - говорится в сообщении.

Единый день голосования в Московской области в целом прошел спокойно, однако в Сергиевом Посаде были отменены результаты выборов на избирательном участке №4052.

Итоговая явка на выборах в Подмосковье составила 23,63%, свои голоса отдали почти 483 тысячи избирателей.