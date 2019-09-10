Как пользоваться мобильным сервисом «Подмосковные стройки»

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Приложение «Подмосковные стройки» было запущено в августе 2019 года. Оно призвано решить проблему отсутствия или нехватки информации о строящихся объектах в Московской области.

Сервис отображает все многоквартирные дома и социальные объекты в регионе. Теперь за этапами строительства и результатами проверок Главгосстройнадзора можно следить онлайн.

Приложение «Подмосковные стройки» будет полезно как дольщикам жилищного строительства, так и потенциальным покупателям, которые хотят приобрести жилье в новостройках в Московской области, а также владельцам квартир, которые хотят отследить строительство школ и детсадов рядом со своим домом.

Как подать уведомление о строительстве частного дома в Подмосковье>>