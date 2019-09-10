Как пользоваться мобильным сервисом «Подмосковные стройки»

Зачем нужен сервис
Приложение «Подмосковные стройки» было запущено в августе 2019 года. Оно призвано решить проблему отсутствия или нехватки информации о строящихся объектах в Московской области.
Сервис отображает все многоквартирные дома и социальные объекты в регионе. Теперь за этапами строительства и результатами проверок Главгосстройнадзора можно следить онлайн.
Приложение «Подмосковные стройки» будет полезно как дольщикам жилищного строительства, так и потенциальным покупателям, которые хотят приобрести жилье в новостройках в Московской области, а также владельцам квартир, которые хотят отследить строительство школ и детсадов рядом со своим домом.
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Как пользоваться сервисом
Сервис «Подмосковные стройки» работает в рамках бесплатного приложения «Добродел», где появилась соответствующая вкладка.
Приложение «Добродел» бесплатное и доступно для скачивания в Play Market и App Store. Для того, чтобы начать пользоваться новым сервисом, вам потребуется зарегистрироваться. Можно войти с учетной записью Госуслуг либо создать новый профиль, выбрать место жительства.
Код подтверждения придет на указанную электронную почту, далее необходимо будет перейти по ссылке. Учитывайте это при регистрации, адрес почтового ящика должен быть актуальным.
Затем в главном меню выбираете вкладку «Подмосковные стройки» и начинаете работу.
Интерактивная карта
Для удобства в приложении «Подмосковные стройки» можно включить определение своего местоположения. Но привязывать геопозицию необязательно – сервис будет работать и без нее.
На карте указаны все строящиеся объекты в Московской области с подробной информацией об этапе работ. Карта интерактивная, на каждую метку можно нажать и посмотреть фотографии. Здесь же указано, на сколько процентов выполнены работы, сколько техники и людей в данный момент работают и в каком году планируется сдать объект в эксплуатацию.
В приложении отмечены не только жилые дома, но и муниципальные здания, различные спортивные сооружения и социальные объекты. Теперь можно посмотреть, когда появится детский сад или поликлиника.
Цветовые маркеры
Все объекты в приложении «Подмосковные стройки» разделены на четыре группы по цветам.
Красный – проблемные объекты: серьезное отставание от графика (больше, чем на полгода) или даже заморозка проекта.
Желтый – объект вышел за рамки графика строительства, но пока ситуация не приняла серьезный оборот, отставание есть, но меньше, чем на шесть месяцев.
Зеленый – объекты, с которыми все в порядке, работы идут по графику, с документами нет никаких проблем.
Синий – большую часть объектов с таким маркером еще не начали строить: имеется место под строительство, план, но сами работы пока не начались.
Кроме того, в сервисе можно отследить хронологию по конкретному объекту, то есть информация о доме после обновления не пропадает, а сохраняется в истории объекта. Так что скрыть сомнительное прошлое застройщик не сможет, даже если вовремя исправит все косяки.
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Как найти объект
В приложении есть умный поиск. В строку поиска можно ввести район, улицу или название объекта. Также можно отсортировать при помощи фильтров.
Доступны следующие настройки фильтрации:
- по виду жилья (апартаменты, коттеджи, многоквартирные дома и социальные объекты),
- по статусу строительства,
- по названию жилого комплекса,
- по застройщикам, то есть можно выбрать интересующую компанию с хорошей репутацией и посмотреть все ее объекты на карте.
Приглянувшийся объект можно добавить в «Избранное». Для этого достаточно нажать на звездочку в углу экрана. С этого момента вы будете получать оповещения об обновлении статуса объекта.
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Планы развития сервиса
Сервис «Подмосковные стройки» находится в процессе доработки и будет регулярно обновляться.
Например, в список добавят апартаменты, которые сейчас есть в фильтрах, но отсутствуют в базе: поиск не находит ни одного совпадения.
Разработчики обещают добавить и функцию просмотра видео с объектов, если там будут установлены камеры наблюдения, а также функцию жалобы на застройщика.
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