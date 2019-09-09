РИАМО (КОРОЛЕВ) – 9 сен. Партия «Единая Россия» получила 21 мандат в совете депутатов подмосковного Королева, явка на выборах составила 36,36%, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Королеве 8 сентября состоялись выборы в городской совет депутатов.

«Итоговая явка составила 36,36%. Избрано 30 депутатов. Мандаты распределились следующим образом: «Единая Россия» – 21, КПРФ – 4, ЛДПР – 3, «Справедливая Россия» – 2», – говорится в сообщении.

Выборы прошли по пропорциональной системе в рамках единого избирательного округа. Это означает, что депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за данные списки, если они преодолели установленный барьер в 5% от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Местное отделение партии «Единая Россия» заручилась поддержкой более 44 тысяч жителей Королева, что составило 70,60%. На втором месте оказалось московское областное отделение КПРФ, набравшее 10,52%, с небольшой разницей – около 5,5% – получили партии «Справедливая Россия» и ЛДПР, партия «Яблоко» набрала 3,44%.