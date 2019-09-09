РИАМО - 9 сен. Избирательная комиссия Московской области (ИКМО) в ходе единого дня голосования получила две жалобы, также поток жалоб в регионе значительно уменьшился, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в Подмосковье состоялась 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени были включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграли 584 мандата. Итоговая явка составила 23,63%.

«В ИКМО поступило две жалобы (о «предполагаемом» вбросе) и 25 обращений от участников избирательного процесса: 18 обращений касаются разъяснения избирательного законодательства и семь – вопросов проведения предвыборной агитации вне агитационного периода. В организующие выборы комиссии поступило две жалобы и 39 обращений. Самая большая доля обращений пришлась на действия членов УИК», - говорится в сообщении.

В день голосования на горячую линию ИКМО поступило 81 обращение от участников избирательного процесса.

В единый день голосования участковые избирательные комиссии в Подмосковье использовали новую информационную систему - мобильное приложение ИСОИК - для отчетности перед вышестоящими избирательными комиссиями.

«С помощью ИСОИК в режиме реального времени ежечасно собирались, обобщались и демонстрировались данные по явке избирателей и обстановке на избирательных участках. Используя данные, полученные через ИСОИК, информационный центр Избирательной комиссии Московской области организовал оперативное представление полученных данных для участников избирательного процесса. В рамках информирования участников избирательного процесса УИКи представляли в информационный центр видеоотчеты по готовности избирательных участков и ходу голосования. Таких обращений было получено 143», – сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Кроме того, за процессом досрочного голосования и процедурой представления итоговых протоколов голосования в вышестоящие избирательные комиссии можно было следить онлайн через прямое включение из территориальных избирательных комиссий.

ЦИК России положительно оценил работу Мособлизбиркома.

«Хотел бы отметить, что поток жалоб в Московской области значительно уменьшился. Илья Березкин делает свою работу системно и последовательно», – сказал заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев.