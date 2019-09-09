РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 сен. В поселке Октябрьский подмосковных Люберец в понедельник торжественно открыли новую детскую площадку, возведенную по губернаторской программе, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Новая площадка расположена по адресу: улица 60 Лет Победы, дом №3.

«В поселке Октябрьский многое поменялось в лучшую сторону после вхождения в городской округ. В частности, семь детских площадок установили в поселке в 2019 году. Сегодня мы присутствуем на радостном событии – открытии площадки по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева», – сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Владимир Ружицкий.

Он добавил, что детская игровая площадка имеет площадь в 450 квадратных метров, она с песочным двориком площадью 49 квадратных метров. На ней установили шесть опор освещения и камеры видеонаблюдения.

Также отремонтировали дворовый проезд площадью 1,9 тысячи квадратных метров и тротуары на площади 770,5 квадратных метров. Кроме того, обустроили дополнительные парковочные места площадью 120 квадратных метров.

Для детей в честь открытия площадки провели праздник. Аниматоры устроили представление и игры с юными жителями Октябрьского.

Ежегодно на территории городского округа Люберцы проходит благоустройство свыше 10% дворовых территорий. С 2016 года благоустроили 305 дворов.