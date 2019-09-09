РИАМО - 9 сен. В столице в отношении гендиректора ООО «СК 4286» возбудили уголовное дело по статье 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», организация задолжала работникам более 25 миллионов рублей, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«С марта 2016 года по настоящее время в нарушение требований Конституции РФ, трудового законодательства и условий, заключенных с работниками юридического лица трудовых договоров, а также при наличии финансовой возможности генеральным директором юридического лица более двух месяцев в полном объеме не выплачивалась заработная плата», – сказала собеседник агентства.

Иванова также уточнила, что компания задолжала более 25 миллионов рублей не менее чем 300 своим сотрудникам. Следствие принимает все меры, чтобы компенсировать причиненный работникам ущерб. И уже наблюдается заметный успех – на данный момент работникам выплачена задолженность по заработной плате в размере более 7 миллионов рублей.

Также продолжается работа по установлению сотрудников, чьи права также нарушило руководство организации. В Следственном комитете призвали обращаться по фактам невыплаты заработной платы в данной организации в следственное управление по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве. Сделать это можно по телефону: 8(499)137-42-91.