РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 сен. В Подольске определили победителей и призеров шахматного турнира, который проходил в спортивной школе «Пахра», сообщается в группе «МУ СШ «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

В спортивной школе «Пахра» Подольска 7 и 8 сентября прошел шахматный турнир в рамках V этапа соревнований «Рапид гран-при городского округа Подольск».

«В результате турнира в любительской лиге первое место занял Илья Гаврилюк, второе место – Георгий Толмаев, 3 место – Святослав Лисенков. Среди девочек победила Анна Полозова, второе место получила Анна Санникова, а третье – Виктория Сачко», – говорится в сообщении.

Лучшие в возрастной категории «2008 года рождения и моложе»: первое место – Таран Егор; второе место – Алексей Ахмазов (Наро-Фоминск); третье – Александр Братищев (Наро-Фоминск).

«В возрастной категории «2005-2007 годов рождения» победил Михаил Ханин, второе место у Антона Сергеева (Наро-Фоминск), третье – у Никиты Николаева (Наро-Фоминск). Лучшие в возрастной категории «2002-2004 годов рождения»: первое место занял Александр Мозгов, а второе – Илья Рассадников», – добавляется в сообщении.

В спортивной лиге победил Святослав Лисенков, второе место занял Константин Черняков, третье – Владимир Шипунов. В категории «школьники» победил Святослав Лисенков, второе место получил Яромир Телин (Чехов), третье – Леонид Наумов (Москва).