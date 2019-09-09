РИАМО - 9 сен. Осенняя сессия Московской областной думы откроется 12 сентября, депутаты рассмотрят около 15 вопросов, в том числе об установлении в регионе величины прожиточного минимума пенсионера, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного парламента.

«В проекте повестки уже около полутора десятков вопросов, и в приоритете будут законопроекты, касающиеся социальной сферы – мы традиционно стараемся такие профильные документы рассматривать в первую очередь. Так, будет представлен законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в регионе на следующий год», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, еще один социальный законопроект, который обсудят на заседании, касается освобождения отдельной категории граждан от транспортного налога.

Он отметил, что по действующему законодательству, инвалид, имевший по медицинским показаниям на 1 января 2005 года право на обеспечение транспортным средством и реализовавший это право через органы социальной защиты (то есть получивший такой автомобиль), освобождался и от обязанности уплаты транспортного налога. Но при этом, если позже этот человек уже за свой счет приобрел какое-то иное авто, то льгота по транспортному налогу ему уже не полагалась.

«Своим законом мы этот момент хотим устранить – чтобы и от уплаты налога на тот, иной автомобиль, такие граждане были освобождены», – разъяснил Брынцалов.