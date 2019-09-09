РИАМО - 9 сен. В Дмитровском городском округе началась проверка по факту травмирования ребенка на территории неохраняемого и неогороженного бетонного сооружения во дворе жилого дома, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Предварительно установлено, что девочка гуляла во дворе дома по месту проживания и по неосторожности провалилась в яму не охраняемого и не огороженного бетонного сооружения», – отмечается в сообщении.

Семилетняя девочка попала в больницу накануне. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, кататравму и ушиб мозга легкой степени.

Сейчас следователи назначают проведение судмедэкспертизы, а также проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все причины произошедшего. Уже проведен осмотр места происшествия и опрошены его свидетели. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.