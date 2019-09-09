РИАМО - 9 сен. За ходом голосования на муниципальных выборах в Подмосковье следили около 6 тысяч наблюдателей, безопасность на избирательных участках обеспечивали более 6 тысяч правоохранителей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

«Всего в Подмосковье работали около 1,5 тысяч участковых избирательных комиссий. За ходом голосования следили почти 6 тысяч наблюдателей от кандидатов, политических партий, Общественной палаты Московской области, регионального Совета по правам человека, мониторинговой группы СПЧ при президенте РФ, общественных организаций и СМИ», - говорится в сообщении.

В обеспечении безопасности были задействованы свыше 6 тысяч сотрудников полиции, а также сотрудники частных охранных предприятий, кинологи и дружинники.

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в Подмосковье состоялась 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени были включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграли 584 мандата.

Итоговая явка на выборах в Подмосковье составила 23,63%, свои голоса отдали почти 483 тысячи избирателей.

Единый день голосования в Московской области в целом прошел спокойно, однако в Сергиевом Посаде были отменены результаты выборов на избирательном участке №4052.