РИАМО - 9 сен. Единый день голосования в Московской области в целом прошел спокойно, однако в Сергиевом Посаде были отменены результаты выборов на избирательном участке №4052, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.
В минувшее воскресенье, 8 сентября, в Подмосковье состоялась 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципальных образований. В бюллетени были включены почти 2,5 тысячи кандидатов, которые разыграли 584 мандата.
Итоговая явка на выборах в Подмосковье составила 23,63%, свои голоса отдали почти 483 тысячи избирателей.
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