РИАМО - 9 сен. На Новодевичьем кладбище столицы состоялась торжественная церемония открытия памятника народному артисту СССР Владимиру Этушу, знакомые и близкие актера принесли цветы и произнесли слова благодарности в его адрес, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«До последних самых дней он не уставал играть на сцене. Бывали спектакли, которые начинались так, что не было никакой уверенности, что он сможет закончить этот спектакль. А когда спектакль заканчивался, было ощущение, что он может еще раз сначала также сыграть. Всегда, когда он выходил на сцену, зритель встречал его овациями», - сказал режиссер театра имени Евгения Вахтангова Владимир Иванов.

На открытии также присутствовали автор памятника великому артисту Сергей Загаровский и директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Я очень много лет знала Владимира Абрамовича. Есть такие люди на земле, которых ты встречаешь и учишься у них не только профессии, но и просто жизни. <...> Этот человек научил меня воле и стойкости. Хотелось бы, чтобы таких людей было больше» - сказала одна из учениц артиста, актриса театра имени Вахтангова Екатерина Симонова.

Жена артиста Елена Этуш встречала друзей и близких артиста, помогала раскладывать цветы.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах. Он скончался 9 марта на 97-м году жизни.