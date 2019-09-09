РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 сен. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поблагодарил сотрудников администрации за организацию праздника ко Дню города, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Все постарались, было много новшеств на празднике. Когда мы работаем на совесть, жители всегда это замечают. Хочу всем сказать большое спасибо за работу. Эти вопросы всегда требуют особого подхода», – сказал Ружицкий.

По его словам, жители подходили и благодарили за праздник, организованный в честь Дня города.